Зеленский подверг критике Германию за позицию по «Северному потоку — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский критически высказался насчет позиции ФРГ по «Северному потоку — 2» и отказа в поставках вооружений Киеву. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается оружия. Очень важно давать, когда это нужно. Я не желаю Германии, чтобы вы почувствовали то же, что чувствуем мы на границах государства», — отметил украинский лидер, говоря о блокировании Берлином поставок оружия Киеву.

Он также подверг критике немецкие власти за позицию по строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Я понимаю, что это бизнес, но если бы у вас были на границе эти [российские] войска, вы бы делали с ними этот «Северный поток — 2»? Где эта контактная линия бизнеса и реальности? Где она?» — заявил украинский лидер.

Ранее газета Financial Times писала, что вопрос о запуске «Северного потока — 2» стал причиной раскола в правительстве Германии. Газопровод уже вбил клин между ФРГ и США, а теперь на фоне украинской проблематики якобы стал яблоком раздора уже внутри самой Германии.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.