Берлин подтвердил выдворение из страны сотрудника Генконсульства России в Мюнхене

Из Германии уехал сотрудник Генконсульства России в Мюнхене, которого Берлин летом 2021 года объявил персоной нон грата. Об этом заявила представительница МИД ФРГ, сообщает РИА «Новости».

Немецкое издание Der Spiegel писало, что Германия выдворила шпиона, который якобы работал под дипломатическим прикрытием в российском консульстве в Мюнхене. По информации СМИ, аккредитованный дипломат якобы был сотрудником Службы внешней разведки России (СВР) и выполнял функции агента по работе с российским академиком.

Сотрудник дипведомства, чье полное имя не разглашается, находился под стражей. Он был задержан при расследовании в отношении россиянина Ильнура Н., трудившегося на естественнонаучной кафедре одного из университетов Германии.

«Мы подтверждаем, что летом 2021 года сотрудник генерального консульства Российской Федерации в Мюнхене был объявлен персоной нон грата, и от него потребовали покинуть страну», — заявила представительница немецкого министерства в ответ на просьбу прокомментировать сообщение Spiegel о высылке дипломата.

Ранее Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов посольства РФ в Берлине после приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В ответ на это Москва приняла решение об объявлении персонами нон грата двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России.

При этом в декабре посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Россия оставляет «открытыми двери» для взаимодействия с новым руководством ФРГ, несмотря на политическое решение Берлина о высылке российских дипломатов. Он отметил, что российская сторона считает приговор по делу Зелимхана Хангошвили, в котором российские госструктуры названы причастными к убийству, необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения.