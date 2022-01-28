Индия продала Филиппинам российско-индийские сверхзвуковые ракеты «Брамос»

Филиппины заключили с Индией сделку на покупку сверхзвуковых ракет BrahMos, разработанных ОАО «ВПК НПО машиностроения» и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии на базе российской ракеты «Оникс».

Как сообщает «Радио Свободая Азия», контакт на поставку ракет Манила подписала в пятницу. Сумма сделки составила $375 млн. После начала поставок Филиппины станут первым импортером ракет BrahMos.

Ракеты, предназначенные для Филиппин, будут производиться в Индии на совместном российско-индийском предприятии.

Ранее сообщалось, что в 2022 году на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» будет спущен фрегат проекта 11356 «Тамала», строящийся для ВМС Индии. Такой же фрегат — «Тушил» — находится в стадии достройки.