Переговоры по иранской ядерной программе приостановлены

Переговоры по иранской ядерной программе, которые проходят в Вене, подошли к завершающей стадии и приостановлены для выработки политических решений. Об этом, как сообщает Alarabiya, заявил координатор Европейского союза Энрике Мора.

«Участники (переговоров) отправятся в свои столицы для консультаций и вернутся (в Вену) на следующей неделе. Сейчас нужны политические решения», — цитирует издание Мора.

В Вене проходят переговоры между Ираном, Великобританией, Китаем, Францией, Германией и Россией по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), разработанному в 2015 году в обмен на снятие санкций.

В 2018 году США вышли из плана действий и вновь ввели против Ирана санкции, после чего Тегеран возобновил ядерную программу.

Сейчас европейские страны обсуждают меры возобновления программы сдерживания Ирана. В заявлении Франции, Великобритании и Германии говорится, что интенсивная часть переговоров прошла в январе.

«Мы подходим к финальной стадии переговоров, которая требует политических решений. Поэтому переговорщики возвращаются в столицы для консультаций», — говорится в заявлении.

В понедельник Иран впервые заявил, что открыт для прямых переговоров с США. Белый дом, в свою очередь, озвучил готовность провести переговоры «в срочном порядке».

Ранее представитель Госдепа заявил, что США готовятся к ситуации, когда возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) не произойдет. По его словам, Иран продемонстрировал неготовность идти на компромиссы.

Вашингтон считает, что Тегеран продолжил развивать свою ядерную программу «особенно провокационным образом», отметил он.