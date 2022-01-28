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Зеленский ответил на предложение Лаврова о встрече с Путиным

Зеленский заявил, что не боится переговоров с Путиным в любом формате

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявив, что не боится встречи с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате, но не понимает, зачем встречаться в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу встречаться, я не боюсь никакого формата, двухсторонний (с президентом РФ — прим. «Газеты.Ru») — мне все равно, я готов <...> Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я, что, на лыжах покатался? О чем мы говорим просто? Серьезные вещи. Ну, хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Я о серьезном диалоге. О том, что у нас много вызовов, много вопросов. Давайте не все вопросы. Давайте один, любой. Давайте обмен [удерживаемыми лицами]», — сказал украинский президент.

Заявление было сделано после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Зеленского готовы принять в России — в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи --для обсуждения нормализации двусторонних отношений. Однако по вопросам Донбасса министр рекомендовал ему обратиться в контактную группу.

По словам главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, украинская сторона также хочет провести трехсторонние переговоры с участием лидера США Джо Байдена.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о готовности провести трехсторонние переговоры с американским и российским коллегами при условии согласия главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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