Россия расширит «черный список» представителей ЕС

Россия приняла решение расширить список представителей Европейского союза, которым запрещен въезд в страну. Об этом сказано в заявлении МИД РФ.

В министерстве отметили, что российская сторона неоднократно предостерегала Евросоюз от использования нелегитимного в международно-правовом отношении инструментария односторонних ограничений. В связи с принятыми ЕС решениями Москва открыто заявляла, что оставляет за собой право на ответные действия, напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

«В связи с этим российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как указали в МИД, в «черном списке» оказались руководители ряда европейских частных военных компаний (ЧВК). Также в данный перечень включили представителей силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти некоторых стран ЕС.

Ранее в январе сообщалось, что Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против России, которые были введены в июле 2014 года «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

В том же году ЕС ввел санкции против России в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. Ограничения неоднократно расширялись и продлевались. Некоторым российским чиновникам запретили въезд в ЕС, а их активы были заморожены. Кроме того, были введены торговые, финансовые и военные ограничения. В ответ Россия запретила ввоз ряда европейских продуктов питания.