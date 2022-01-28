В США обсудили санкции против России

Администрация Байдена провела обсуждение возможных ограничений против России с представителями крупнейших американских банков, сообщает Bloomberg.

Как отмечается в публикации, члены Совета национальной безопасности и другие высокопоставленные должностные лица администрации президента обсудили на этой неделе с руководителями банков, в частности Citigroup, Bank of America и других, свои дальнейшие решения «в рамках усилий по обеспечению того, чтобы такие действия не нарушили глобальную финансовую систему».

По данным источника, в администрации США выразили обеспокоенность возможными «побочными эффектами» от готовящихся санкций. Там напомнили об аналогичных санкциях, введенных против России в 2018 году, которые в результате привели к сбоям в поставках алюминия.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит санкции против газового сектора России на случай ее «вторжения» на Украину.