Зеленский потребовал от Запада прояснить вопрос со вступлением Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Западу следует «открыто сказать», примут ли его страну в НАТО, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Украина будет развивать собственную армию вне зависимости от того, вступит ли государство в Североатлантический альянс.

Ранее Зеленский уже требовал от НАТО конкретно ответить на вопрос, когда его страна станет частью организации.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

Киев давно предпринимает меры для вступления в НАТО. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в конституцию Украины, закрепляющие стремление государства в НАТО. Страна получила статус партнера альянса с расширенными возможностями. В начале января 2021 года стало известно, что в украинской армии внедрят перечень кодов военных рангов НАТО, соответствующий приказ подписал тогдашний министр обороны страны Андрей Таран. Переход призван изменить систему управления воинской карьерой советского образца на современную.