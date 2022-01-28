Мэр Стамбула пожаловался прокуратуре на публикацию скандальной видеозаписи

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу стал жертвой скандала, развернувшегося в правительственных СМИ, сообщает Turkish Minute. Ряд изданий опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, на которых Имамоглу приезжает на служебной машине в дорогой ресторан, в то время как город стоит в многочасовой пробке из-за снегопада.

В публикациях мэра обвинили в бездействии в разгар стихии и заявили о его неспособности выполнять обязанности градоначальника.

Сам Имамоглу заявил, что из-за публикации видео он подал жалобу в прокуратуру и намерен защищать свои права до конца. Он также призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана найти и наказать виновных в распространении видеозаписи.

Камера, запечатлевшая мэра, принадлежит сети видеонаблюдения MOBESE, которая только в Стамбуле насчитывает 21 тыс. устройств.

Ранее сообщалось, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу перенес коронавирус.