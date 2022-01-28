Стонтенберг рассказал, по каким предложениям безопасности НАТО может работать с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может работать с Россией по вопросам размещения ракет и прозрачности военной деятельности. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Несколько дней назад мы передали письменные предложения Российской Федерации, и мы указали, упомянули многие вопросы, где мы могли бы найти общие интересы — контроль над вооружениями, ракеты, прозрачность военных мероприятий и уменьшение рисков», — сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать свои военные силы на Украине. Об этом он сообщил на конференции. При этом он подчеркнул, что Россия «получит больше сил НАТО на своих границах», если применит силу против Украины.

По словам Столтенберга, НАТО готова защищать свою территорию и суверенитет стран, но по поставкам оружия в альянсе есть разногласия.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на онлайн-мероприятии, что альянс не знает о намерениях России относительно Украины и будет принимать решение, исходя из развития ситуации. Он подчеркнул, что альянс постоянно оценивает ситуацию и продолжает считать дипломатию лучшим решением.