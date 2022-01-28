В Госдуме объяснили, почему депутаты Рады не хотят приехать в Россию

Депутаты Верховной рады Украины не едут в Россию, потому что знают, что Москва не будет воевать с Киевом. Об этом написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Но это не устраивает Вашингтон, который делает все, чтобы столкнуть друг с другом наши государства», — заявил Володин.

По его словам, на украинских парламентариях сейчас лежит «особая ответственность», и им необходимо думать о гражданах и интересах своей страны. Однако, отметил спикер Госдумы, почти все проблемы на Украине связаны «с отсутствием национально ориентированных элит».

«России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого. Любой диалог всегда лучше. Строить его необходимо на принципах взаимного уважения, отстаивая интересы своих граждан. Чем быстрее депутаты Верховной рады это осознают и поддержат предложение Виктора Медведчука, тем будет лучше для всех», — резюмировал политик.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук предложил создать группы дружбы между парламентами России и Украины. По его словам, Рада может «успешно урегулировать нынешнюю ситуацию с помощью открытого диалога и разумного компромисса».

Володин согласился с украинским коллегой и пригласил Медведчука и других украинских депутатов приехать в Госдуму «для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения».