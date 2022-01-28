Российская сторона отреагировала на запрос США в Совет Безопасности ООН по Украине

Россия надеется, что Совет Безопасности ООН не поддержит запрос США о проведении 31 января открытой встречи по Украине. Об этом написал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский у себя в Twitter.

«Я не могу вспомнить другого случая, когда член Совбеза предлагал обсудить свои собственные беспочвенные обвинения и предположения как угрозу международному миру и безопасности с чьей-то стороны. Надеюсь, коллеги по СБ ООН не поддержат такой пиар-трюк, позорный для репутации СБ ООН», — написал политик.

Свой запрос Соединенные Штаты объяснили «необходимостью полного внимания к этой теме».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать свои военные силы на Украине. Однако он пообещал, что Россия «получит больше сил НАТО на своих границах», если применит силу против украинской стороны.

При этом генсек альянса признал, что не знает о намерениях России относительно Украины и заявил, что НАТО будет принимать решение, исходя из развития ситуации. Он также подчеркивал, что они продолжают считать дипломатию лучшим решением.