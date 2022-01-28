Путин отправил новую концепцию внешней политики России на доработку

Президент России Владимир Путин поручил доработать проект новой концепции внешней политики страны после того, как в пятницу документ обсудили на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, на этом заседании было концептуальное обсуждение подготовленного проекта.

«По итогам есть поручение президента доработать, а потом уже принять концепцию», — сказал представитель Кремля.

28 января Путин в ходе совещания Совбеза рассказал, что Министерство иностранных дел РФ разработало проект обновленной концепции внешней политики страны, в которой будут учитываться изменения в международной политике. По его словам, данный документ касается стратегического планирования.

В настоящее время действует концепция от 2016 года.

Ранее опрос, проведенный Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом Ромир, показал отношение жителей Земли к внешней политике России.