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Чешский политик согласился со словами экс-главы ВМС Германии о Крыме

Чешский политик Клан заявил об «интеграции» восточной части Украины в Россию

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Bernd Wstneck/dpa/Global Look Press

Чешский политик Ян Клан в своей статье для газеты Haló noviny согласился со словами немецкого вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха, который ранее заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева невозможно.

«Современная Украина де-факто уже расколота на две части: восточная часть интегрируется в Россию, а западная часть заигрывает с США и другими членами НАТО», — выразил мнение Клан.

Также он назвал показательным скандал в Германии, который связан с высказыванием Шенбаха о Крыме. Ранее Шенбах заявил, что полуостров никогда не вернется в состав Украины. После этого главнокомандующий заявил, что попросил министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт об отставке после слов о Крыме. По словам военачальника, он считает необходимым совершить этот шаг, чтобы избежать дальнейшего репутационного ущерба флоту ФРГ, бундесверу и прежде всего самой Германии.

«Реальный взгляд на проблему», — пишет автор материала.

Он отметил, что на Западе подобные высказывания не приемлют.

Кроме того, политик указал, что на Западе уже открыто говорят об отсутствии перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс. Он счел происходящее «демонстрацией силы НАТО под руководством США», а также заявил, что действия Вашингтона являются фактической оккупацией украинского государства. Как подчеркнул Клан, сценарий такого «сотрудничества» не принесет какой-либо реальной пользы Киеву.

Политик также признался, что ему по-настоящему жаль простых граждан Украины.

«В ближайшем будущем их жизнь станет еще хуже», — добавил он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Все новости на тему:
Присоединение Крыма к России
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