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Путин обсудил с Макроном предложения России по гарантиям безопасности

Путин рассказал Макрону, что США не ответили на ряд ключевых вопросов по гарантиям безопасности

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РИА «Новости»/Reuters

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону российские предложения по гарантиям безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями», — говорится в сообщении.

При этом отмечалось, что в ответах США и НАТО на российские предложения «так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России», как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений у российских границ и возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года в соответствии с Основополагающим актом Россия – НАТО.

Кроме того, подчеркнули в Кремле, американская сторона проигнорировала и ключевой вопрос: как США и их союзники намерены следовать принципу неделимости безопасности, согласно которому никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

Главы государств также обсудили ситуацию на Украине, некоторые аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере атомной энергетики и борьбе с коронавирусом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин лично ознакомился с письменным ответом США на предложенные российской стороной гарантии госбезопасности, и подчеркнул, что Москва не станет затягивать с реакцией на документ, переданный США.

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