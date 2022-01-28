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Лавров пошутил об инициативе США ввести против него санкции

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Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил о возможных санкциях США против него.

В ходе интервью нескольким радиостанциям главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян напомнил, что санкции США потенциально могут быть введены против руководства России.

«Они готовы вводить санкции против руководства всей нашей страны: против вас даже, против президента», — сказал Бабаян.

«Что значит даже? Я что, не достоин?» — в шутку ответил Лавров.

Далее глава радиостанции пояснил, что имел ввиду.

«Я имею в виду, никогда же такого в истории не было, чтобы говорили о санкциях в отношении министра иностранных дел и президента. Это уже просто запредельная история», — сказал он.

Американские сенаторы от Демократической партии в январе подготовили проект нового пакета санкций против России, куда вошли ограничения против руководства страны. В частности, сенаторы предложили в случае вторжения на Украину ввести санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу. Позже стало известно, что санкции против руководства России отложили.

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Отношения России и США
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