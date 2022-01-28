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Песков рассказал подробности о поездке Путина в Китай

Песков: Путина из-за пандемии будет сопровождать небольшая делегация во время визита в Пекин

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Dmitri Lovetsky/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности о поездке главы государства Владимира Путина в Китай.

«Едет обычная делегация. Обычное количество лиц. Едет минимальный пул, который будет иметь скудные возможности по освещению президента, это из-за ограничений от организаторов Олимпийских игр. Олимпийские игры проводятся в сложное время, поэтому мы с пониманием к этому относимся, принимаются все необходимые меры», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что в рамках поездки Путин не планирует посетить российские регионы.

Ранее МИД Китая сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи со всеми главами государств, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине.

Все встречи пройдут с 4 по 6 февраля. Си Цзиньпин также проведет двусторонние мероприятия, в том числе, и с российским президентом Владимиром Путиным.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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