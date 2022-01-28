На улицах Буркина-Фасо после военного переворота появились российские флаги

Сторонники свержения президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе, задержанного военными, вышли на улицы с российскими флагами, сообщает »Голос Америки (организация включена Минюстом в список иноагентов)».

«Мы больше не хотим Франции, мы здесь, чтобы добиться защиты от России. Франция не сделала ничего, чтобы обеспечить нашу безопасность», — приводит издание слова одного из демонстрантов.

Другое издание, The New York Times, цитирует инженера-строителя Бертрана Йоду, также вышедшего на улицу поддержать переворот: «Мы хотим партнерства с Россией. Да здравствует Россия!».

Военные объявили о перевороте в Буркина-Фасо 24 января. Заявление лидера мятежников подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы было показано по местным телеканалам. Он заверил, что переворот совершен без насилия и жертв.

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе задержан, предполагается, что он содержится на одной из армейских баз.