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Лукашенко назвал два условия для начала войны

Лукашенко пообещал помочь России в случае военной агрессии против нее

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Aleksey Nikolskyi/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предоставит России военную помощь в случае вооруженного нападения на эту страну. Об этом глава государства заявил к ходе обращения к народу и парламенту, передает РИА «Новости».

«Повсеместно критически повышается уровень агрессии. Вызывающая риторика стала нормой. Миротворческие инициативы кладутся под сукно. Крупные ядерные державы пытаются выстроить новые договоренности, понимая, что третью мировую планета вряд ли сможет пережить», — сказал белорусский лидер.

По его словам, пока сложно найти компромисс, но именно сейчас решается судьба мира.

На этой неделе президент Лукашенко часто комментировал слухи о якобы грядущей войне. В частности, он заявил, что США подталкивают его к войне. Чуть позже политик сообщил, что Минску придется развернуть близ украинской границы «целый контингент белорусской армии». По словам президента, обстановка на южных границах Белоруссии все время усложняется, что ставит под угрозу суверенитет страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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