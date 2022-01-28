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Лавров назвал «хамством» угрозы США выгнать посла России из США

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире радио «Говорит Москва» назвал хамством угрозы американской администрации выслать из Вашингтона российского посла Анатолия Антонова, если Москва не выдаст визы охранникам посла США Джона Салливана.

По словам главы МИД РФ, Москва предложила США «обнулить» все споры вокруг дипсобственности и численности дипломатического персонала. Переговоры по этому поводу должны состояться в ближайшее время.

«Мы предлагаем обнулить все, что было - начиная с безобразного и мелочного хода нобелевского лауреата (Барака) Обамы - отменить все, что началось с этого и что за этим последовало», — сказал Лавров, добавив, что сейчас со стороны американцев идет настоящий торг.

Он также прокомментировал угрозы Вашингтона ввести санкции в отношении России в случае ее гипотетического «вторжения» на Украину.

«Пакет, о котором сейчас упоминается, который сопровождается полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений. Это было прямо сказано, и я думаю, что они это понимают», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава посольства России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент страны вынудит его покинуть Соединенные Штаты к апрелю, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России.

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Отношения России и США
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