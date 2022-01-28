Премьер Венгрии обсудит увеличение поставок газа на переговорах в России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсудит увеличение поставок газа на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

«Хотелось бы увеличить объемы поставок газа в Венгрию от уровней, согласованных в российско-венгерском газовом контракте», — цитирует агентство Орбана.

Ранее Орбан заявил, что перед предстоящей встречей с президентом России Владимиром Путиным он планирует провести переговоры с НАТО и Европейским союзом по вопросам безопасности.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер-министр страны Виктор Орбан планирует приехать в Россию 1 февраля.

Затрагивая вопрос энергетики, Сийярто отметил, что Россия всегда выполняет свои обязательства в этой сфере.