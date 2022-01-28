Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стало известно, как россияне планируют отдыхать в феврале 09:03
Подписчиков удивил вид борющегося с раком Валентина Юдашкина 09:02
Гилберт: если Циципас сыграет так же, как с Синнером, то у него будет шанс... 09:01
Россиянам рассказали, как избежать лишних покупок в дни распродаж 09:00
На Украине рассказали, как прошел разговор Зеленского и Байдена 08:56
Медведев высказался о праве на свободное ношение оружия в России 08:56
Мостовой о Хендриксе: приезжают, зарабатывают бешеные деньги, а потом едут обратно 08:54
Овечкин – главный претендент на «Харт Трофи» 08:48
Россиянам посоветовали не держать сбережения в наличных 08:45
Лолита Милявская заразилась «омикроном» 08:38

В Евросоюзе рассматривают все варианты санкций против России

Глава ЕК дер Ляйен: в ЕС обсуждают отключение РФ от SWIFT и остановку «Северного Потока — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Francois Lenoir/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что в Европейском союзе обсуждают отключение России от SWIFT и остановку «Северного Потока — 2» в случае гипотетического вторжения РФ на Украину. Об этом политик сказала в интервью CNN.

«Хочу ясно дать понять: мы не исключаем ничего. Все [варианты санкций] рассматриваются», — сказала она, напомнив, что ЕК отвечает за разработку, формирование и разработку санкций.

По ее словам, Россия зависит от торговли с Евросоюзом, а ЕС обладает значительным экономическим рычагом.

«Между Россией и Европейским союзом осуществляется около 40% торговли и товаров. Евросоюз также является крупнейшим иностранным инвестором в России — 75% прямых иностранных инвестиций поступает из Евросоюза», — отметила дер Ляйен.

По ее словам, в этот раз, если против РФ будут введены санкции, то ей будет «очень больно».

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть