В Евросоюзе рассматривают все варианты санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что в Европейском союзе обсуждают отключение России от SWIFT и остановку «Северного Потока — 2» в случае гипотетического вторжения РФ на Украину. Об этом политик сказала в интервью CNN.

«Хочу ясно дать понять: мы не исключаем ничего. Все [варианты санкций] рассматриваются», — сказала она, напомнив, что ЕК отвечает за разработку, формирование и разработку санкций.

По ее словам, Россия зависит от торговли с Евросоюзом, а ЕС обладает значительным экономическим рычагом.

«Между Россией и Европейским союзом осуществляется около 40% торговли и товаров. Евросоюз также является крупнейшим иностранным инвестором в России — 75% прямых иностранных инвестиций поступает из Евросоюза», — отметила дер Ляйен.

По ее словам, в этот раз, если против РФ будут введены санкции, то ей будет «очень больно».

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от международной платежной системы SWIFT.