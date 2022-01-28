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В Европарламенте заявили о необходимости противодействовать влиянию США в Европе

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Virginia Mayo/AP

Евродепутат Филип Де Ман обеспокоен растущим уровнем влияния США в Европе, свою позицию он выразил в обращении к Совету Европейского союза. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Политик напомнил, что 10 января в Женеве прошли российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе. Российскую делегацию представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

В связи с этим Де Ман задался вопросом, почему представители Совета не принимают участия в этом переговорном формате.

«Какие меры примет Совет для противодействия влиянию США в Европе?» — спросил евродепутат.

Ранее США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

Позднее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил журналистам, что Россия донесла западным странам свою позицию по Украине и вопросам безопасности в Европе и готова к продолжению диалога.

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