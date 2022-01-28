Китай согласился «приоткрыть» Синьцзян

Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет по правам человека посетит Синьцзян в 2022 году, сообщает газета South China Morning Post.

ООН и Китай договорились, что это произойдет после того, как в КНР завершится Зимняя Олимпиада. При этом, визит Бачелет будет «дружеским визитом» — чиновник ООН не будет иметь права проводить расследования или допросы.

Переговоры с Пекином о посещении Синьцзян-Уйгурского автономного округа, где, как утверждается около 1 миллиона уйгуров содержатся в лагерях, ведутся с 2018 года.

Ранее Соединенные Штаты призвали МОК доказать, что форма на ОИ создавалась без использования труда уйгуров.

6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. Чуть позже к дипломатическому бойкоту Игр присоединились Австралия, Канада и Япония.