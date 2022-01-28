Бывший постпред США в ООН призвала Байдена и Харрис уйти «ради Америки»

Бывший постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли призвала президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис уйти в отставку «ради Америки», сообщает телеканал Fox News.

«Если бы Байден любил нашу страну, он бы ушел в отставку и взял с собой Камалу», — заявила Хейли.

Она считает, что внешняя политика США при Байдене и Харрис является примером провальных действий.

«Он разрушил Афганистан. Он погрузил нас в эту ситуацию с Россией. У него нет никаких планов относительно Тайваня. И они еще отправляют наших спортсменов в Пекин на Олимпийские игры, ничего не сказав о том, как собираются защищать их там. Где защита для американцев? Он потерпел неудачу на всех уровнях», — заявила Хейли.

Ранее глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что Байден считает американцев «дурачками».