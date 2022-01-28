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В МИД ФРГ прокомментировали вероятность вступления Украины в НАТО

Бербок: вступления Украины в НАТО в повестке нет

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на данном этапе НАТО не планирует принимать в свои ряды страны Восточной Европы, в том числе — Украину, сообщает РИА «Новости».

«В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на Восток не предвидится. Поэтому я в Москве долго дискутировала с российским главой МИД по поводу того, о чем мы вообще спорим», — заявила Бербок.

Он отметила, что России должно быть досконально известно, что Украина, несмотря на принцип «открытых дверей» НАТО, не принимается в военный альянс. Вместо этого, по словам Бербок, необходимо сконцентрироваться на реализации Минских соглашений.

«Об этом речь, а не о непосредственном вступлении в НАТО», — заявила Бербок.

Ранее в МИД России оценили возможность дальнейшего диалога с Западом.

По словам замглавы МИД Сергея Вершинина Москва всегда готова к диалогу, и одновременно с этим, демонстрируют «красные линии».

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