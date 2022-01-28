Президент США поддержал итоги встречи «нормандского отбоя» 26 января

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержал итоги встречи «нормандского отбоя» 26 января, сообщается на сайте Белого Дома.

«Президент Байден заявил о поддержке со стороны США усилий по урегулированию конфликта (в Украине) в нормандском формате, выразив надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня от июля 2020 года поможет снизить напряженность и продвинуться в реализации минских соглашений», — указано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первом приоритете Киева в вопросе Донбасса.

По его словам, в настоящее время для страны «первым приоритетом» является «достижение стабильной и безусловной тишины» в Донбассе.