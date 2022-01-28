Кадыров напомнил госдепу Гуантанамо

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил Государственному департаменту Соединенных Штатов на обвинения в похищении людей.

«Я ожидал более толкового заявления, а оказалось, что авторы обращения Госдепа еще те невежды, которые не разбираются в том, какие полномочия у главы субъекта Российской Федерации и какие структуры ему подчиняются, а какие — нет», — пишет Кадыров.

Он отметил, что не в его полномочиях давать свободу или осуждать граждан.

«Напомню, это заявляет Госдеп США — той самой страны, которая держит в тюрьме Гуантанамо узников без суда и следствия. Пытки и истязательства в этом лагере уже настолько всем известны, что Голливуд снимает по этим фактам киноленты. А сколько еще таких секретных тюрем разбросано по миру у ЦРУ?» — пишет Кадыров.

Ранее член СПЧ Каляпин сообщил об угрозе своей безопасности после заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова.