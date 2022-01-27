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Госдеп пригрозил России «быстрым ответом» в случае размещении сил на Кубе

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США быстро ответят на возможное военное присутствие России на Кубе. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Если мы действительно увидим движения на этом направлении, то наш ответ будет быстрым и решительным», — сказал он.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призвала Китай оказать влияние на Россию, чтобы разрешить ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» России на Украину. По ее словам, Соединенные Штаты едины с союзниками в том, что если Москва пойдет на эскалацию напряженности, то будет дан «быстрый и жесткий» ответ.

Нуланд отметила, что американская сторона подготовила 18 сценариев действий на случай «вторжения» РФ на Украину.

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