США призвали Китай «повлиять» на Россию для разрешения ситуации на Украине

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд призвала Китай оказать влияние на Россию, чтобы разрешить ситуацию вокруг Украины дипломатическим путем. Об этом она сообщила журналистам, передает ТАСС.

«Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы склонить ту к дипломатии, так как, если на Украине начнется конфликт, это не будет чем-то хорошим для Китая», — сказала она.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» России на Украину. По ее словам, Соединенные Штаты едины с союзниками в том, что если Москва пойдет на эскалацию напряженности, то будет дан «быстрый и жесткий» ответ.

До этого Нуланд заявила, что американская сторона подготовила 18 сценариев действий на случай «вторжения» РФ на Украину.