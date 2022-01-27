Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США прокомментировали отказ ФРГ поставлять оружие на Украину 22:53
Андронов о презентации Языджи в ЦСКА: меня это взбесило, надо понимать, какой... 22:51
«Барселона» согласовала контракт с новым нападающим 22:43
Псаки объяснила, почему Белый дом не анонсировал встречу с Зеленским 22:34
Губерниев назвал главные лица российского футбола 22:32
Врач оценила защиту иммунитета после «омикрона» против других штаммов 22:32
Протодиакон Андрей Кураев заразился коронавирусом 22:10
В Таджикистане заявили о передислокации военных Киргизии 22:09
Президент Молдавии заявила о риске войны в Восточной Европе 22:00
Карпин отреагировал на слова Смолова о трусости перед сборной Хорватии 21:58

В Госдепе назвали последствие для России в случае ее «вторжения» на Украину

Нуланд: «Северный поток — 2» будет остановлен, если РФ вторгнется на Украину,

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Карпухин/Reuters

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» России на Украину, ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, Соединенные Штаты едины с союзниками в том, что если Москва пойдет на эскалацию напряженности, то будет дан «быстрый и жесткий» ответ.

«Если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток — 2» не будет продвигаться вперед», — сказала дипломат.

Ранее Нуланд заявила, что американская сторона подготовила 18 сценариев действий на случай «вторжения» РФ на Украину.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть