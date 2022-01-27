В Госдепе назвали последствие для России в случае ее «вторжения» на Украину

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» России на Украину, ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, Соединенные Штаты едины с союзниками в том, что если Москва пойдет на эскалацию напряженности, то будет дан «быстрый и жесткий» ответ.

«Если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе «Северный поток — 2» не будет продвигаться вперед», — сказала дипломат.

Ранее Нуланд заявила, что американская сторона подготовила 18 сценариев действий на случай «вторжения» РФ на Украину.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени 2021 года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.