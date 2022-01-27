Псаки объяснила, почему Белый дом не анонсировал встречу с Зеленским

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга заявила, что президент США Джо Байден проведет телефонный разговор со своим украинской коллегой Владимиром Зеленским. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

Она сообщила, что лидеры обеих стран обсудят «последние дипломатические усилия и усилия по сдерживанию России».

По словам представителя вашингтонской администрации, Байден также подтвердит приверженность Вашингтона поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также приверженность американской стороны тому, что «без Украины ничего не будут обсуждать об Украине». При этом глава Соединенных Штатов не планирует «объявлять Зеленскому о каких-то конкретных шагах», отметила Псаки.

«Это скорее звонок, чтобы сверить часы, чем звонок, в ходе которого делается конкретное заявление», — сказала она.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что не верят в возможное вторжение России и находятся в шоке от двуличия Байдена. Об этом сообщало «Страна.ua» со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах.

По информации издания, украинское правительство заподозрило США и Россию в сговоре против Киева и дальнейшей попытке заставить государство под предлогом деэскалации конфликта исполнить политическую часть Минских соглашений, а также пойти на часть уступок РФ во внутренней политике.