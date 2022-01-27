Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдепе назвали последствие для России в случае ее... 22:55
В США прокомментировали отказ ФРГ поставлять оружие на Украину 22:53
Андронов о презентации Языджи в ЦСКА: меня это взбесило, надо понимать, какой... 22:51
«Барселона» согласовала контракт с новым нападающим 22:43
Губерниев назвал главные лица российского футбола 22:32
Врач оценила защиту иммунитета после «омикрона» против других штаммов 22:32
Протодиакон Андрей Кураев заразился коронавирусом 22:10
В Таджикистане заявили о передислокации военных Киргизии 22:09
Президент Молдавии заявила о риске войны в Восточной Европе 22:00
Карпин отреагировал на слова Смолова о трусости перед сборной Хорватии 21:58

Псаки объяснила, почему Белый дом не анонсировал встречу с Зеленским

Псаки: Байден не собирается в беседе с Зеленским объявить ему о конкретных шагах по Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга заявила, что президент США Джо Байден проведет телефонный разговор со своим украинской коллегой Владимиром Зеленским. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

Она сообщила, что лидеры обеих стран обсудят «последние дипломатические усилия и усилия по сдерживанию России».

По словам представителя вашингтонской администрации, Байден также подтвердит приверженность Вашингтона поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также приверженность американской стороны тому, что «без Украины ничего не будут обсуждать об Украине». При этом глава Соединенных Штатов не планирует «объявлять Зеленскому о каких-то конкретных шагах», отметила Псаки.

«Это скорее звонок, чтобы сверить часы, чем звонок, в ходе которого делается конкретное заявление», — сказала она.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что не верят в возможное вторжение России и находятся в шоке от двуличия Байдена. Об этом сообщало «Страна.ua» со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах.

По информации издания, украинское правительство заподозрило США и Россию в сговоре против Киева и дальнейшей попытке заставить государство под предлогом деэскалации конфликта исполнить политическую часть Минских соглашений, а также пойти на часть уступок РФ во внутренней политике.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть