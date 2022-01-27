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Президент Молдавии заявила о риске войны в Восточной Европе

Президент Молдавии Санду выразила опасения, что в Восточной Европе может разгореться война

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Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА «Новости»

Президент Молдавии Мария Санду заявила в эфире телеканала TV8, что есть риск военного конфликта в Восточной Европе.

«Мы можем анализировать заявления, которые делают на уровне стран и международных организаций, из этого очевидно, что существует риск войны», — сказала глава государства.

Она выразила надежду на демократический выход из сложившейся ситуации в регионе, но подчеркнула, что нельзя исключать силового сценария.

«Мы пытаемся с нуля разработать протоколы для всех ситуаций, но очень надеемся, что будет найдено мирное решение событий. Граждане страны должны быть наготове, но при этом понимать, что существует вероятность нахождения дипломатического выходы из ситуаций», — подытожила Санду.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Зайцев заявлял, что некоторые западные страны стремятся рассорить народы России и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между Евросоюзом и Москвой.

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