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Издание Foreign Affairs рассказало, чего Путин хочет от Украины на самом деле

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Россия не стремится аннексировать новые территории, а основная цель президента РФ Владимира Путина – остановить расширение НАТО на восток, утверждается в статье издания Foreign Affairs.

«В своих статьях и выступлениях Путин может подчеркивать единство русского и украинского народов, но больше всего его заботит недопущение расширения НАТО на Украину», — пишет колумнист издания и директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Действия Путина говорят о том, что его истинная цель состоит в том, чтобы изменить ситуацию на востоке Европы после окончания холодной войны, утверждает политолог.

«После окончания холодной войны Москва осталась без особого влияния на европейскую безопасность, которая была сосредоточена вокруг НАТО. Если Путину удастся не допустить вступления Украины, Грузии и Молдавии в НАТО, он <…> сможет частично компенсировать ущерб, нанесенный безопасности России после окончания холодной войны», — написал Тренин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что ответ американской стороны на предложения Москвы по гарантиям госбезопасности будет опубликован в ближайшее время.

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