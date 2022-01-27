Мэр Липецка Евгения Уваркина рассказала о позитивном эффекте мата на совещании с коммунальщиками

Глава Липецка Евгения Уваркина подтвердила «Газете.Ru», что появившаяся в сети запись с использованием матерных слов — фрагмент ее разговора с директорами управляющих компаний. Она объяснила, что таким образом «жестко доводила» свою позицию до коммунальщиков.

«У нас есть отлаженная система связи с жителями, которую мы ежедневно мониторим — Единая диспетчерская служба. Ее номер знает практически каждый липчанин. Обращаются по проблемам запуска тепла, оказания медицинской помощи, размерам квартплаты… Конечно, в последние дни мы видим большое количество обращений от жителей по снегу во дворах. Преднамеренно выпустила у себя в Instagram пост, в комментариях попросила указывать проблемные адреса. Также провела совещание с руководителями управляющих организаций. Кроме того, два департамента вышли на обход всех дворовых территорий для объективной оценки ситуации», — рассказала Уваркина.

По ее словам, ключевая проблема города — низкое качество уборки дворовых проездов. Жители жалуются, что не могут ни проехать на автомобиле из-за колейности, «ни тем более пройти, особенно с детьми».

«По факту выездного контроля было проведено совещание, где была жестко доведена задача УК по уборке территорий. Именно с этого совещания «слили» запись, отобрав фрагменты и вырвав фразы из контекста. Тем не менее, есть и позитивный эффект — дворы стали убирать, конечно, порядок ещё не на всех территориях, но результат есть», — объяснила Уваркина.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал аудиозапись, на которой мэр Липецка Евгения Уваркина обещает устроить чистки тех, кто сам чистить не умеет — коммунальщиков.