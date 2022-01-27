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Украина отказалась выполнять главное требование Минских соглашений

Кулеба: Киев отказывается выполнять требование о прямых переговорах с ЛНР и ДНР

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Alex Brandon/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «из принципа» не будет выполнять главное требование России — прямые переговоры с «ЛНР» и «ДНР», передает ТСН.ua.
Он указал, что прямые переговоры не предусмотрены Минскими соглашениями.

При этом он заявил, что происходящее на Донбассе — это «конфликт между Украиной и Россией, вылившийся в российскую агрессию», и Киев будет вести переговоры с Москвой. По мнению Кулебы, Россия пытается снять с себя ответственность за конфликт на Донбассе и «не выставлять себя участником гибридной войны».

Между тем в пункте 11 Минских соглашений указано проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию «с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов», а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Кроме того, в пункте 12 в том числе указано, что вопрос проведения местных выборов должен быть согласован с представителями «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» в рамках Трехсторонней Контактной группы.

Между тем 26 января в Париже состоялась встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата». Как заявил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, необходимо прежде всего устранить разночтения по прочтению Минских соглашений. Он напомнил, что «все предложения Донецкой и Луганской областей Украины по политическим, гуманитарным вопросам, вопросам безопасности, остаются без положительной или отрицательной реакции Украины».

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