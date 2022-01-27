Белоруссия намерена потребовать возмещения ущерба от действий нацистов

После установления реального ущерба от действий нацистов и их пособников, Белоруссия потребует его возместить, заявил на встрече с журналистами руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде, начальник управления Генеральной прокуратуры Валерий Толкачев. Его слова приводит агентство «Белта».

«Те цифры и сведения об ущербе от действий нацистских преступников, которые были установлены после войны, значительно ниже реальной суммы ущерба. Никто в то время не просчитывал и не установил, каковы наши потери вследствие понесенных демографических потерь. Именно поэтому была создана межведомственная рабочая группа по расчету ущерба, причиненного действиями нацистских преступников во время Великой Отечественной войны на территории БССР», — заявил Толкачев.

По его словам, работа комиссии позволит оценить «действительный ущерб, причиненный народному хозяйству республики нацистскими преступниками».

В то же время Министерство культуры Белоруссии примет участие в деятельности комиссии по выявлению и возвращению культурных ценностей, вывезенных за пределы страны во время войны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, в котором юридически признается геноцид белорусского народа нацистами и их пособниками в ходе ВОВ и послевоенный период (до 1951 года).