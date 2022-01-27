Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Блогер-пранкер, объявленный в розыск, рассказал о своем местонахождении 16:01
В МИД обвинили Запад в попытке рассорить Украину с Россией 15:59
В МИД РФ назвали неприемлемой мысль о войне между россиянами и украинцами 15:56
Колосков — о словах украинского тренера: не намерен комментировать слова... 15:53
Марина Хлебникова отчитала тайно заснявших ее после пожара журналистов 15:50
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi раскрыл стратегию до 2030 года 15:47
Тренер сборной России по биатлону сообщил о положительном тесте... 15:46
Мать пропавшей девочки под Новгородом обвинила своего сожителя в ее убийстве 15:45
Авиаполк Балтийского флота получил новые истребители СУ-30СМ2 15:39
Германия подтвердила планы онлайн-встречи бизнеса с Путиным 15:38

Белоруссия намерена потребовать возмещения ущерба от действий нацистов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Залесский/РИА «Новости»

После установления реального ущерба от действий нацистов и их пособников, Белоруссия потребует его возместить, заявил на встрече с журналистами руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде, начальник управления Генеральной прокуратуры Валерий Толкачев. Его слова приводит агентство «Белта».

«Те цифры и сведения об ущербе от действий нацистских преступников, которые были установлены после войны, значительно ниже реальной суммы ущерба. Никто в то время не просчитывал и не установил, каковы наши потери вследствие понесенных демографических потерь. Именно поэтому была создана межведомственная рабочая группа по расчету ущерба, причиненного действиями нацистских преступников во время Великой Отечественной войны на территории БССР», — заявил Толкачев.

По его словам, работа комиссии позволит оценить «действительный ущерб, причиненный народному хозяйству республики нацистскими преступниками».

В то же время Министерство культуры Белоруссии примет участие в деятельности комиссии по выявлению и возвращению культурных ценностей, вывезенных за пределы страны во время войны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, в котором юридически признается геноцид белорусского народа нацистами и их пособниками в ходе ВОВ и послевоенный период (до 1951 года).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть