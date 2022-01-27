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Экс-мэра Риги Ушакова обвинили в хранении запрещенного устройства

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Сергей Мелконов/РИА «Новости»

Прокуратура Латвии предъявила обвинение бывшему мэру Риги Нилу Ушакову по уголовному делу о хранении запрещенного устройства видеонаблюдения, сообщает портал BNN.

По данным следствия, устройство, замаскированное под книгу, было обнаружено в кабинете Ушакова три года назад в его кабинете в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве.

Обвинение было предъявлено в конце прошлого года по статье о нарушении запрета на обращение с оборудованием, устройством или инструментом, специально созданным или приспособленным для проведения специальных оперативных мероприятий, пояснили в прокуратуре, передает издание.

Ушакову может грозить лишение свободы сроком до двух лет, денежный штраф и лишение права в течение срока до пяти лет заниматься определенной деятельностью.

Ранее Европарламент проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности Ушакова.

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