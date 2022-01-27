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На Украине рассказали, кто на самом деле руководит страной

Журналист Дроздов: пока Зеленский не может дать отпор России, Украиной руководит Запад

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president.gov.ua

Пока президент Украины Владимир Зеленский не может дать отпор России, функцию главы государства выполняет коллективный Запад. Об этом заявил львовский журналист Остап Дроздов на своем YouTube-канале.

Он выразил мнение, что это лучший сценарий для Украины в сложившейся ситуации. По словам Дроздова, если бы Зеленский воплотил в жизнь свои планы, страна давно бы капитулировала.

«Пошел бы на прямые переговоры с Путиным, поговорил бы с ним про что-то, о чем мы не узнаем», — сказал Дроздов.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее сообщалось, что около половины жителей Украины выступили за проведение досрочных выборов главы государства.

Идею отставки действующего президента Украины Владимира Зеленского и организации нового голосования поддерживают 47,2% украинцев. Вместе с тем 46,5% выступили против этого.

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