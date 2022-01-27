На Украине рассказали, кто на самом деле руководит страной

Пока президент Украины Владимир Зеленский не может дать отпор России, функцию главы государства выполняет коллективный Запад. Об этом заявил львовский журналист Остап Дроздов на своем YouTube-канале.

Он выразил мнение, что это лучший сценарий для Украины в сложившейся ситуации. По словам Дроздова, если бы Зеленский воплотил в жизнь свои планы, страна давно бы капитулировала.

«Пошел бы на прямые переговоры с Путиным, поговорил бы с ним про что-то, о чем мы не узнаем», — сказал Дроздов.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее сообщалось, что около половины жителей Украины выступили за проведение досрочных выборов главы государства.

Идею отставки действующего президента Украины Владимира Зеленского и организации нового голосования поддерживают 47,2% украинцев. Вместе с тем 46,5% выступили против этого.