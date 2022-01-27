Правозащитники: афганские гомосексуалы подвергаются насилию и грабежам со стороны талибов*

Представители ЛГБТ-сообщества в Афганистане сталкиваются со множеством «безвыходных ситуаций», включая сексуальные домогательства и насилие. Об этом сообщает издание Vice со ссылкой на совместный отчет организаций Human Rights Watch и OutRight Action International.

Для отчета были опрошены 60 афганцев, которые также рассказали, что государство не помогает им покинуть страну, несмотря на тот факт, что такие страны, как Великобритания, готовы помочь им с переездом.

«Мы поговорили с членами афганского ЛГБТ-сообщества, которые пережили групповые изнасилования, нападения или подверглись травле со стороны членов собственных семей <…>, и у них нет надежды, что государственные учреждения защитят их», — говорится в отчете.

С 2018 года в стране действует уголовная ответственность за однополые сексуальные отношения.

Ранее председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал «Газете.Ru», почему в Афганистане были распространены гомосексуальные связи.