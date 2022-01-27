В Кремле оценили ультиматум Госдепа российскому послу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о намерениях Госдепартамента США отослать российского посла в Вашингтоне при неисполнении Москвой условий Вашингтона.

«Угроза серьезная», — заявил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что за комментариями по данной теме следует обращаться к Министерству иностранных дел России.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент вынудит его покинуть Соединенные Штаты к апрелю, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва в контактах с Вашингтоном постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз. По его словам, США специально ограничивают выдачу виз россиянам, чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки со стороны России.