Москалькова рассказала о просьбах россиян, проживающих в Донбассе

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что постоянно получает обращения от россиян, проживающих в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), с просьбами о помощи в возвращении или получении убежища, сообщает РИА «Новости».

«Вчера поздно вечером мне звонила женщина, которая беспокоится о своей взрослой дочери и внуках, проживающих почти на границе с Украиной, потому что нагнетается ситуация», — сказала омбудсмен.

По словам Москальковой, в ее аппарат поступают просьбы о помощи с возвращением в Россию, получением убежища или вида на жительство, а также гуманитарные вопросы.

«Мы этим занимаемся по возможности», — резюмировала она.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев концентрирует личный состав и военную технику в Донбассе. Кроме того, в военно-полевых госпиталях в Волновахе, Мариуполе и других населенных пунктах проводятся ряд экстренных мероприятий, которые прямо указывают на подготовку Украины к наступательной операции.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.