Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Инфекционист оценил предпосылки к появлению нового штамма COVID-19 12:23
The Atlantic: Россию больше беспокоит демократизация Украины, чем её членство в НАТО 12:22
В Петербурге после медицинского обследования скончались три пациента 12:21
В СБР объяснили недопуск членов сборной на рейс технической проблемой 12:18
Медведев сравнил попытки напугать Россию «адскими санкциями»... 12:17
Консульство РФ в Каире разбирается с задержанием российского фотографа Котова 12:12
Певица Марина Девятова объяснила изменение своей внешности 12:11
В России появилась новая китайская автомарка Weltmeister 12:11
Вратарь «Сан-Хосе»: Овечкин — лучший в лиге 12:10
Прокуратура ФРГ обвинила россиянина в шпионаже 12:07

Москалькова рассказала о просьбах россиян, проживающих в Донбассе

Омбудсмен Москалькова: я постоянно получаю просьбы о помощи от живущих в ЛНР и ДНР россиян

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что постоянно получает обращения от россиян, проживающих в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), с просьбами о помощи в возвращении или получении убежища, сообщает РИА «Новости».

«Вчера поздно вечером мне звонила женщина, которая беспокоится о своей взрослой дочери и внуках, проживающих почти на границе с Украиной, потому что нагнетается ситуация», — сказала омбудсмен.

По словам Москальковой, в ее аппарат поступают просьбы о помощи с возвращением в Россию, получением убежища или вида на жительство, а также гуманитарные вопросы.

«Мы этим занимаемся по возможности», — резюмировала она.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев концентрирует личный состав и военную технику в Донбассе. Кроме того, в военно-полевых госпиталях в Волновахе, Мариуполе и других населенных пунктах проводятся ряд экстренных мероприятий, которые прямо указывают на подготовку Украины к наступательной операции.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть