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Медведев заявил, что он не разочарован в Зеленском

Медведев: я не разочарован в Зеленском, но его действия ведут к разрушению Украины

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Jonathan Ernst/Reuters

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не разочарован в президенте Украины Владимире Зеленском, так как на своем посту он делает ровно то, что должен был делать человек с его уровнем подготовки и профессиональной годности к должности лидера страны, сообщает РИА «Новости».

«Я в Зеленском не разочарован. <...> К сожалению для него самого, наверное, в конечном счете это ведет к разрушению самой Украины», — отметил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что украинцам в конечном итоге надоест бардак и изберут руководство, которое будет проводить политику, направленную на нормальные экономические отношения с Россией, на признание Крыма российским и на достижение баланса по другим вопросам.

В ноябре 2021 года, согласно данным опроса, рейтинг Зеленского снизился до рекордно низких значений. Деятельностью Офиса украинского президента были недовольны 72% опрошенных. Советник руководителя офиса главы государства Михаил Подоляк позднее объяснил столь низкий рейтинг украинского лидера тем, что против Зеленского проводится негативная информационная и социологическая кампания, которая развернута финансово-промышленными группами.

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