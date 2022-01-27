Медведев назвал катастрофическим сценарием войну России и НАТО на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал катастрофическим сценарием войну между РФ и НАТО на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Это был бы самый драматический, просто катастрофический сценарий. И я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Хотя отдельные сумасшедшие, отдельные горячие головы на эту тему рассуждают в странах НАТО и в Соединенных Штатах Америки. Но я рассчитываю, что этого никогда не будет», — сказал политик в интервью российским СМИ.

В том же разговоре Медведев заявил, что войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы ее не было, особенно между Россией и НАТО.

Бывший российский президент призвал США и основателей Североатлантического альянса выстраивать диалог с Москвой на принципе неделимой безопасности.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.