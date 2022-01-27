Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Глава МИД Китая заявил, что США должны прекратить мешать проведению Игр в Пекине 09:18
Названы самые популярные направления бизнес-путешественников в 2021 году 09:14
Работодатели назвали недостатки, которые их раздражают в сотрудниках 09:09
Китай призвал США воспринять всерьез опасения Москвы по безопасности 09:04
Ветеран ЦСКА — о Кучаеве: это не уровень ЦСКА, хлюпенький игрок 09:01
В России разработали новые правила криптовалютных операций вместо запрета 08:55
На Украине солдат-срочник расстрелял сослуживцев и сбежал 08:53
Новосибирская область вводит всеобщий карантин для школ 08:46
«Маленьких бить нельзя»: Минеев — о возможном поединке с Макгрегором 08:41
Медведев призвал остерегаться разговоров о российских базах в других странах 08:38

На Украине дали совет Зеленскому, как избежать войны

Экс-депутат Рады Мураев посоветовал Зеленскому во избежание войны быть осторожным со словами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
president.gov.ua

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев дал несколько советов президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно того, как избежать войны. Об этом экс-парламентарий написал на своей странице в Facebook.

По словам Мураева, украинскому лидеру стоит быть осторожным с заявлениями. Экс-депутат отметил, что президент допустил ошибку и посеял панику среди украинцев, заявив о вероятной «оккупации Харькова».

«Его необдуманное высказывание о Харькове уже остановило в городе ряд застройщиков, которые замораживают работы на объектах», — написал Мураев.

При этом политик выразил мнение, что если правительство Украины «поступит правильно», то войны не будет.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что мировая безопасность и экономика подвергнутся риску в случае «вторжения» России на Украину.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть