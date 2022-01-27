На Украине дали совет Зеленскому, как избежать войны

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев дал несколько советов президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно того, как избежать войны. Об этом экс-парламентарий написал на своей странице в Facebook.

По словам Мураева, украинскому лидеру стоит быть осторожным с заявлениями. Экс-депутат отметил, что президент допустил ошибку и посеял панику среди украинцев, заявив о вероятной «оккупации Харькова».

«Его необдуманное высказывание о Харькове уже остановило в городе ряд застройщиков, которые замораживают работы на объектах», — написал Мураев.

При этом политик выразил мнение, что если правительство Украины «поступит правильно», то войны не будет.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И заявил, что мировая безопасность и экономика подвергнутся риску в случае «вторжения» России на Украину.