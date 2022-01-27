Путин не запланировал участие в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности

Секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин не планировал выступление и участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом информирует РИА «Новости».

Мюнхенская конференция намечена на 18-20 февраля и пройдет впервые за два года в очном формате. Ранее организаторы отказывались от этого формата из-за пандемии коронавируса.

Отвечая на вопрос, есть ли в графике президента участие в этом мероприятии, Песков ответил: «Нет».

Как пишет РИА «Новости», в историю вошла мюнхенская речь Путина в 2007 году, в которой он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства.

Путин раскритиковал расширение НАТО на восток.

Ранее в США рассказали о сделанном в 2007 году Путиным предупреждении. Журналист Тед Карпентер заявил, что в 2007 году речь российского лидера должна была «развеять все сомнения» о том, считает ли РФ политику Североатлантического альянса в целом и «неумолимый марш» блока на восток, в частности, «провокационными и угрожающими».