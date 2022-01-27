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США решили пока не вводить санкции против Путина «из-за технических трудностей»

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Белый дом не будет вводить санкции в отношении российского президента Владимира Путина. Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, это решение принято из-за того, что такой шаг создал бы «технические трудности».

Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки на вопрос о том, рассматриваются ли ограничительные меры против российского лидера, заявила, что США не отказываются ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций против России на случай эскалации вокруг Украины.

Источник уточнил, что американские санкции в отношении конкретного лица приведут к тому, что ему будет сложно посещать другие государства и координировать действия с партнерами.

Ограничительные меры в отношении Путина анонсировал глава Белого дома Джо Байден. До этого газета Washington Post написала, что член палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил конгрессу США «Акт о привлечении Путина к ответственности». В черный список вошли президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава СК РФ Александр Бастрыкин, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и другие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что санкции для Путина «абсолютно не болезненны».

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