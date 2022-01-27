Псаки высказалась о санкциях против Путина

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки ответила на вопрос о санкциях, которые Соединенные Штаты могут ввести против президента России Владимира Путина в случае эскалации украинского кризиса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наша политика не отказываться от любых имеющихся возможностей», — сказала Псаки.

Ограничительные меры в отношении Путина анонсировал глава Белого дома Джо Байден. До этого газета Washington Post написала, что член палаты представителей от Республиканской партии Джим Бэнкс представил конгрессу США «Акт о привлечении Путина к ответственности». В черный список вошли президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава СК РФ Александр Бастрыкин, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и другие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ, что санкции для Путина «абсолютно не болезненны».