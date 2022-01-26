Посольство США в Киеве предложило американцам выехать с Украины

Посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать об отъезде с Украины сейчас из-за возможной эскалации конфликта в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипведомство.

«Посольство США призывает находящихся на Украине граждан США рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные возможности», — сказали в посольстве.

Ранее сообщалось, что персонал посольства США на Украине эвакуировали в качестве «меры предосторожности», вызванной якобы угрозой предполагаемого «вторжения» России на украинскую территорию. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин в интервью телеканала ABC.

До этого Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.