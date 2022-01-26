Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Болгария отказалась от участия в операциях на Украине 19:22
В Госдепе США оценили возможность возвращения НАТО к границам 1997 года 19:16
В Госдуме заявили, что Россия может передать оружие Донбассу за несколько часов 19:12
Омбудсмен по правам ребенка рассказала о семье пропавшей под Новгородом... 19:02
Подозреваемый в ограблении вдовы Градского признал вину 18:54
США и союзники могут разместить тысячи дополнительных солдат в Восточной Европе 18:54
Евро превысил отметку в 90 рублей 18:51
Футболист «Спартака» поделился впечатлениями от работы с Ваноли 18:47
Раскрыт список попадающих в Game Pass игр Activison Blizzard 18:47
Трамп объявил себя следующим президентом США 18:41

Посольство США в Киеве предложило американцам выехать с Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать об отъезде с Украины сейчас из-за возможной эскалации конфликта в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипведомство.

«Посольство США призывает находящихся на Украине граждан США рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные возможности», — сказали в посольстве.

Ранее сообщалось, что персонал посольства США на Украине эвакуировали в качестве «меры предосторожности», вызванной якобы угрозой предполагаемого «вторжения» России на украинскую территорию. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин в интервью телеканала ABC.

До этого Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Ведомство рекомендовало американским гражданам, находящимся на Украине, рассмотреть возможность отъезда уже сейчас.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть