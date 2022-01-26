Стали известны дата и место встречи Шольца и Байдена

В Вашингтоне канцлер ФРГ Олаф Шольц проведет встречу в президентом США Джозефом Байденом, сообщает Bild.

Встреча пройдет 7 февраля в Белом доме. В ходе переговоров стороны затронут украинскую проблематику и обсудят реакцию на предполагаемую «агрессию» со стороны России.

Дополнительные детали визита Шольца издательство не смогло получить от представителя правительства Германии.

Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки готовности России использовать вооруженные силы в ситуации с Украиной.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула, что общей целью в ситуации вокруг Украины остается защита суверенитета страны.

По ее словам, западные страны должны поддерживать с Россией диалог «на основе международных обязательств», чтобы добиться деэскалации конфликта.